Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

07.03.2022 12:26
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Kız ve Erkekler Judo İl Seçmeleri yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Kız ve Erkekler Judo İl Seçmeleri yapıldı. Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalara yaklaşık 100 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek.

Müsabakalar sonunda kızlarda 32 kiloda Ayla Akkaya, 36 kiloda Bahar Adıyaman, 40 kiloda Sude Vural, 44 kiloda Elif Ertürk, 48 kiloda Sıla Kırcı, 52 kiloda Ceylin Nisa Dalkara, 57 kiloda Deniz Avcı, 63 kiloda Halime Deveci ve + 63 kiloda Mürüvvet Nur Özkan birinci oldu.

Erkeklerde ise 34 kiloda Eren Gül, 38 kiloda Özgür Aydın, 42 kiloda Arda Düzce, 46 kiloda Kerem Şayık, 50 kiloda Muharrem İnci, 55 kiloda Emin Levent Yelkenci, 60 kiloda Ozan Karpuzcu, 66 kiloda Arda Aydın ve + 66 kiloda Hasan Can Göllü birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları antrenörler tarafından verildi. Sporcuları tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları sporcularımızın kendilerini geliştirmeleri açısından çok önemli. Bu yönde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak hedefimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi spor faaliyetleri ile buluşturup onları başarıya ulaştırmak." dedi. - MANİSA

Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

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Adıyaman, gençlik, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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