Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika
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Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

26.09.2022 02:48

Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 63'ü baş boyda olmak üzere 500'e yakın pehlivan katıldı.

Finalde Ali Gürbüz'ü yenerek birinci olan Hüseyin Gümüşalan, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile protokol üyelerinden aldı.

Müsabakalara son Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek de katıldı.

Organizasyonu çok sayıda güreşseverin yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de takip etti.

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Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu Manisa'da silahla ateş edilmesi sonucu bir evde hasar oluştu Manisa'da silahla ateş edilmesi sonucu bir evde hasar oluştu
Kaynak: AA

Mehmet Çerçi, Ali Gürbüz, Yunusemre, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika
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