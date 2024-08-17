Manisa'da Çocuklar Yaz Tatillerini Havuzlarda Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa'da Çocuklar Yaz Tatillerini Havuzlarda Geçiriyor

Manisa\'da Çocuklar Yaz Tatillerini Havuzlarda Geçiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi ile çocuklar yaz tatillerini havuzlarda geçiriyor ve yüzme öğreniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, gelecek yıl 17 ilçede de çocukları yüzme dersleri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

17.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da çocukların yaz tatilleri, bu yıl çok daha renkli geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi ile minikler, okul bahçelerinde kurulan havuzlarda serinleyerek, yüzme öğreniyor. Çocukların heyecanına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "gelecek yıl 17 ilçede de çocukları yüzme dersleri ile buluşturmayı hedeflediklerini" belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukları spor yapmaya teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve tatillerini keyifli hale getirmek için 4 okulda portatif yüzme havuzları kurdu. Şehzadeler Belediyesi'nin işbirliğiyle Ahmet Tütüncüoğlu ile Necati Bey İlkokulları; Yunusemre ilçesinde ise Atatürk ile Vakıfbank Türk Birliği İlkokullarının bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzları, çocukların neşesine ev sahipliği yapıyor. 6-13 yaş arası Manisalı çocuklar bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım ile birlikte çocukları Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu bahçesinde eğitim aldıkları havuzda ziyaret etti.

"3 bin öğrencimize hizmet ediyoruz"

Çocukların yüzme heyecanına ortak olan Başkan Zeyrek, "Çocuklarımızın hem yüzme öğrenmesi, hem bu sıcak havalarda biraz serinlemesi ve boş vakitlerini spor aktiviteleri ile değerlendirmeleri için Şehzadeler Belediyemizle birlikte, havuzumuzu hizmete açtık. Çocuklarımıza bu olanağı sağladığımız için çok mutluyuz. Manisa'da Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Toplamda 4 havuzumuzda yaklaşık 3 bin öğrencimize hizmet ediyoruz" dedi.

"Önümüzdeki yıl 17 ilçemizde devam edecek"

Proje sayesinde çok sayıda çocuğun yüzme öğrendiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, "Çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Buna vesile olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bu hizmetimiz, önümüzdeki yıl 17 ilçemizde devam edecek. Aynı zamanda Çarşamba ve Cumartesi günleri Down Sendromlu çocuklarımıza özel yüzme eğitimi veriyoruz. Benzer projelerimiz 5 yıl boyunca artarak, devam edecek" diye konuştu.

"Çocuklar bizim her şeyimiz"

Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım da "Çocuklar, bizim her şeyimiz. Ailelere de büyük bir kolaylık oluyor. Bundan sonra daha çok çocuk ve gencimizin katılımını sağlamak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Havuz başında çocuklarını izleyen veliler de, yüzme heyecanı yaşayan çocuklar da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti ve mutluluklarını paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, manisa, Çocuk, Mimar, Spor, Belediye, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Çocuklar Yaz Tatillerini Havuzlarda Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 11:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Çocuklar Yaz Tatillerini Havuzlarda Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement