Manisa'da Kadınlara Yönelik Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Spor

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında kadınlara yönelik spor etkinlikleri düzenlendi. Haftanın iki günü antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz ve çeşitli spor aktiviteleri, kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor aktivitelerine katılan kadınlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, bu anlamlı çalışmayı başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederek, düzenli spor yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına olumlu etkilerini vurguladı. Kadınlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti. - MANİSA