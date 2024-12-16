Manisa\'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldız Kızlar ve Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, Dart Yıldız Kızlar kategorisi maçları 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Akhisar Atatürk Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Akhisar 100. Yıl Ortaokulu 2., Selendi 3 Eylül Ortaokulu 3. ve Akhisar Ballıca Ortaokulu 4. oldu.

Voleybol Yıldız Erkekler kategorisi karşılaşmaları ise Atatürk Spor Salonu ve Sarıgöl İlçe Spor Salonu'nda yapıldı. Şadi Turgutlu Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 2., Sarıgöl Atatürk Ortaokulu 3. ve Sarıgöl Bahadırlar Ortaokulu 4. oldu.

Her iki kategoride de il birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA