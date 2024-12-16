Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Manisa\'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldız Kızlar ve Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

16.12.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldız Kızlar ve Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, Dart Yıldız Kızlar kategorisi maçları 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Akhisar Atatürk Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Akhisar 100. Yıl Ortaokulu 2., Selendi 3 Eylül Ortaokulu 3. ve Akhisar Ballıca Ortaokulu 4. oldu.

Voleybol Yıldız Erkekler kategorisi karşılaşmaları ise Atatürk Spor Salonu ve Sarıgöl İlçe Spor Salonu'nda yapıldı. Şadi Turgutlu Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 2., Sarıgöl Atatürk Ortaokulu 3. ve Sarıgöl Bahadırlar Ortaokulu 4. oldu.

Her iki kategoride de il birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor.
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:27:59. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.