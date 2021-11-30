Manisa'da Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları başladı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde heyecan başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecana ve çekişmeye sahne olması beklenen müsabakalar, Manisa Spor Lisesi- Özel İzmir Türk Koleji Anadolu Lisesi arasında 8 Eylül Stadı'nda oynanan maçla başladı. Müsabakalara Manisa Spor Lisesi, Özel İzmir Türk Koleji Anadolu Lisesi, Özel Final Akademi Fen Lisesi, Muradiye Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 5 takım şampiyon olabilmek için mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2021-2022 Okul Sporları Sezonu'nda 47 branşta toplam 20 bin öğrencinin mücadele edeceğini belirterek, "Okul Sporları müsabakalarda görev alan hakemlerimize, öğretmenlerimize, organizasyon komitemize teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA