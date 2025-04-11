Manisa\'da okul sporları okçuluk müsabakaları sona erdi

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Olimpik Spor Kompleksindeki Okçuluk Sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Klasik Yay Minik Kızlar kategorisinde birinci Nehir Seyhan (Bahçeşehir Koleji Alaşehir), Minik Erkeklerde ise birinci Poyraz Poyrazoğlu (Özel Ülkem Koleji) oldu. Klasik Yay Küçük Kızlar birincisi Hatice Sultan Büyükyeşil (Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu), Küçük Erkeklerde ise Hamza Yiğit Çakmak (Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu) oldu. Klasik Yay Yıldız Kızlar kategorisinde birinci Bilge Yılmaz (Alaşehir Cumhuriyet Ortaokulu), Yıldız Erkeklerde ise Selhat Çeçen (Özel Düşünür Koleji Ortaokulu) birinci olarak öne çıktı.

Makaralı Yay Yıldız Kızlar birincisi Ergehan Yol (Spil Ortaokulu), Yıldız Erkeklerde ise Muhammed Emir Güngörür (Görgülüler Ortaokulu) oldu. Klasik Yay Genç Kızlar kategorisinde birinci Ayşesu Kurgun (Fatih Anadolu Lisesi), Genç Erkeklerde ise Yusuf Çınarbay (Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi) birinciliği kazandı. Makaralı Yay Genç Kızlar birincisi Begüm Boz (Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesi), Genç Erkeklerde ise Erdem Özel (Elit Ege Koleji) oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Müdürü Bilal Demir, Tesis Amiri Ebru Öztürk ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. - MANİSA