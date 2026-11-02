Manisa'da okul sporları sezonu 60 bin öğrenciyi sporla buluşturma hedefiyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'da okul sporları sezonu 60 bin öğrenciyi sporla buluşturma hedefiyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da okul sporları sezonu 60 bin öğrenciyi sporla buluşturma hedefiyle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonunun açılışı judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo müsabakalarıyla yapıldı. 17 ilçede 62 branşta düzenlenecek organizasyonlarla 60 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Manisa'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu, judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo müsabakalarıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 ilçede, 62 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarla bu sezon 60 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri, Manisa'da düzenlenen açılış programıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yeni sezonun ilk müsabakalarında öğrenciler, farklı branşlarda mücadele ederek sezonun ilk heyecanını yaşadı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisine Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Orçun Sarıgül, antrenörler ve sporcular katıldı. Judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo branşlarında başlayan müsabakalarla birlikte Manisa genelinde okul sporları heyecanı tüm ilçelere yayılacak.

17 ilçede 62 branşta spor heyecanı yaşanacak

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Manisa'nın 17 ilçesinde, 62 farklı branşta okul sporları müsabakaları gerçekleştirilecek. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek organizasyonlarda öğrenciler, hem bireysel hem de takım sporlarında başarı elde etmek için mücadele edecek.

İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, grup, yarı final ve Türkiye finallerine katılarak Manisa'yı ulusal düzeyde temsil etme fırsatı yakalayacak. Okul sporları faaliyetleriyle öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilmesi, spora yönlendirilmesi ve erken yaşlardan itibaren spor kültürü kazanmaları amaçlanıyor.

"60 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni okul sporları sezonuna ilişkin değerlendirmesinde, okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Manisa olarak yeni okul sporları sezonuna büyük bir heyecan ve güçlü hedeflerle başlıyoruz. Bu yıl 17 ilçemizde, 62 farklı branşta düzenleyeceğimiz müsabakalarla 60 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için okul sporları yalnızca madalya kazanılan bir yarışma organizasyonu değil, aynı zamanda gençlerimizin yeteneklerini keşfettiği, kendilerine güvenmeyi öğrendiği ve geleceğe daha güçlü hazırlandığı önemli bir eğitim sürecidir. Her öğrencimizin en az bir spor branşıyla tanışmasını, sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele kültürünü kazanmasını önemsiyoruz. Manisa, yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk sporuna önemli katkılar sunan bir şehir. Amacımız, bu güçlü altyapıyı daha da geliştirerek okullarımızdan yeni yetenekler çıkarmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve sporun bir yaşam kültürü haline gelmesini sağlamak. Bu süreçte emeği bulunan okul yöneticilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda mücadele edecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıVoleybolManisaEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 16:45:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa'da okul sporları sezonu 60 bin öğrenciyi sporla buluşturma hedefiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android