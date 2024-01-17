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Manisa'da Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren okullar belirlendi. İl birincisi olan okul takımları Manisa'yı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Manisa\'da Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı
17.01.2024 - 09:50,
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara kızlarda 8 okuldan 108 sporcu katılırken, erkeklerde ise 7 okuldan 97 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren okullar ise şöyle oluştu: Kızlarda birinci Ahmetli Gazi Ortaokulu, ikinci Özel Bahçeşehir Ortaokulu, üçüncü Murat Germen Ortaokulu ve dördüncü Özel Manisa Ülkem Ortaokulu oldu. Erkeklerde ise birinci Özel Bahçeşehir Ortaokulu, ikinci Özel Salihli Koleji Ortaokulu, üçüncü Manisa Atatürk Ortaokulu ve dördüncü Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları Ahmetli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tümen Ulu ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. İl birincisi olan okul takımları grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazanan takımlar oldu. Dereceye giren takımları tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Her geçen yıl daha da büyüyen ve gelişen okul sporları organizasyonları genç nesillerimizi sporla buluşturarak sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına katkı sağlanıyor. Okul sporları aynı zamanda öğrenciler arasında çok güzel dostluklar oluşturuyor. Salonda centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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