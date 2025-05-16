Manisa'da Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa'da Renkli Uçurtma Şenliği

Manisa\'da Renkli Uçurtma Şenliği

Engelliler ve Gençlik Haftası kapsamında Manisa'da Uçurtma Şenliği ve Spor Etkinliği düzenlendi.

16.05.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası dolayısıyla geleneksel Uçurtma Şenliği ve Spor Etkinliği düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda özel bireyler, sporcular, gençler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, katılımcılar doyasıya eğlendi. Verilen konserle şenliğe renk katan organizasyon, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Şenliğe, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Müdürü Bilal Demir ve Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül de katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, özel bireyler ve gençlerle bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu. İl Müdürü Öztürk, "Bugün burada Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlediğimiz Uçurtma Şenliği'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uçurtmaların gökyüzünde özgürce süzüldüğü bu anlamlı günde, hep birlikte sevincimizi, umudumuzu ve birlikteliğimizi paylaşıyoruz. Özellikle özel bireylerimizin ve ailelerinin yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük kazançtır. Gençlik ve sporun birleştirici gücüyle toplumda engelleri kaldırmak ve herkes için daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Gönlümüz bir, gökyüzümüz ortak. Nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Uçurtma Şenliği, Gençlik Haftası, Gençlik, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:00:06. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.