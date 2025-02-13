Manisa'da Spor Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Manisa\'da Spor Yetenek Taraması Başladı

21 bin 250 öğrenciye yönelik yetenek taraması, spor potansiyellerini belirleme hedefinde.

13.02.2025 15:11
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Manisa'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, Manisa'da 21 bin 250 ilkokul 3. sınıf öğrencisi yetenek taramasına tabi tutulacak.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen tarama testleri ve ölçümleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın veri havuzunda toplanarak değerlendirilecek. Bu süreç sonunda öğrencilerin yatkın oldukları spor branşları belirlenerek yönlendirmeleri yapılacak. Program, geleceğin milli sporcularını keşfetmenin yanı sıra çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, programın önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı sayesinde bugüne kadar birçok yetenekli sporcu keşfedildi. Yapılan çalışmalar ve verilen eğitimler sonucunda farklı branşlarda milli sporcular yetiştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Manisa'daki 17 ilçemizde bulunan ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 21 bin 250 öğrencimizin yeteneğini tespit etmek. Bu çalışmalar doğrultusunda gelecekte ay-yıldızlı formayı giyecek ve ülkemizin bayrağını dalgalandıracak yetenekli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Uzman kadromuzla birlikte Manisa'da bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz."

Program kapsamında yapılan ölçümlerle öğrencilerin fiziksel uygunlukları, motor becerileri ve spor potansiyelleri analiz edilerek onların yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmeleri sağlanacak. Böylece hem Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılacak hem de çocukların spora teşvik edilmesiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunulacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Spor Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika

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