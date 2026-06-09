Manisa\'dan Hava Sporları Başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'yı temsil eden sporcular, önemli dereceler elde etti.

Yıldız ve gençler kız-erkek kategorilerinde mücadele eden Manisa ekipleri, çok sayıda Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Manisa ekipleri organizasyonda 12 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü ve 5 Türkiye dördüncülüğü elde etti. Böylece Manisalı sporcular, takım ve ferdi kategorilerde kazandıkları toplam 26 dereceyle Düzce'de adeta başarı rüzgarı estirdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların sergilediği performanstan büyük gurur duyduklarını belirterek, tüm sporcuları yürekten kutladıklarını ifade etti.

Okul sporlarının, gençlerin yeteneklerini keşfetmesi ve spor kültürünün tabana yayılması açısından en önemli itici güç olduğunu vurgulayan Öztürk, "Görüyoruz ki okul sıralarında başlayan bu tutku, bugün Türkiye şampiyonluklarıyla taçlanıyor" dedi.

Hava sporlarının; gençlerin odaklanma, cesaret ve analitik düşünme becerilerini geliştiren vizyoner bir branş olduğuna dikkat çeken Öztürk, Manisa olarak altyapıya verilen desteğin bu denli büyük bir başarı tablosuna dönüşmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu başarıda emeği geçen okul idarecilerini, öğretmenleri, antrenörleri ve aileleri tebrik eden Öztürk, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA