Manisa FK, 10 Ekim\'de Kayserispor\'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, 10 Ekim'de Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlı ekip, yarın da antrenman yapacak.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlı ekip, günü gerçekleştirdiği antrenmanla geçirdi.
Teknik ekip yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
Manisa FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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