Manisa FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Manisa FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
28.06.2025 10:30  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla başladı. Takım, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak sezona adım attı. Teknik Direktör Taner Taşkın, genç ve dinamik bir takım oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Takım antrenman öncesi, 'Manisa seni asla unutmayacak' yazılı pankart açarak geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanında oyuncular koşu ve topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

"Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yapacağız"

Teknik Direktör Taner Taşkın da yeni sezon öncesi yapılan ilk idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında olağanüstü mücadele eden, takımın ligde kalması için son ana kadar savaşan bütün oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bizim gözümüzde hepsi kahraman. Yeni sezonla ilgili de sezona başlamamız biraz nahoş oldu. Hem Manisa'nın hem Türkiye'nin çok sevdiği, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle ön planda olan Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle ilk etapta biz de takım olarak, hocalar olarak hiçbir şekilde bir transfer çalışmasında bulunamadık. Çünkü bizim de enerjimiz düştü. Şimdi kendimizi yeni yeni toparlamaya başlıyoruz" diye konuştu.

"Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz"

Kadro planlaması ve kamp süreciyle ilgili de konuşan Taner Taşkın, "Şu ana kadar geçen sezon takımımızda bulunan iskelet kadrodan 6 veya 7 tane oyuncu var. Bugün itibariyle başladık ve altyapımızdan gelen oyuncularla beraber çalışmalara başladık. Tabi ki aramıza katılacak oyuncular olacak. Birinci etap Manisa'da olacak. Bir hafta buradayız. İkinci etapta da Afyonkarahisar kampı olacak. Sonrasında 10 günlük bir kamp daha planlıyoruz. Tabi kolay olmayacak, zor olacak, yeni bir takım olacak. Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için tecrübeli oyuncular ile genç oyuncuları harmanlayıp doğru bir şekilde Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Antrenman, Politika, Trendyol, manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:50:51. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.