Manisa FK, 3 Genç Yetenekle A Takıma Yükseldi - Son Dakika
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Manisa FK, 3 Genç Yetenekle A Takıma Yükseldi

Manisa FK, 3 Genç Yetenekle A Takıma Yükseldi

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 2007 ve 2008 doğumlu 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardığını duyurdu. Bulut Uysal, Resül Özmen ve Erdem Çakır, A Takım antrenmanlarına başlamış durumda.

19.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı. Yapılan açıklamada, "Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Manisa Futbol Kulübü Akademimiz, üretmeye ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar sayısız futbolcuyu alt yaş kategorilerde milli takımlara gönderen Manisa Futbol Kulübümüz, Akademisi'nden yetişen 3 genç yeteneği daha A Takım'a çıkardı. Elit A Ligi'nde mücadele eden U17 Takımımızda sergiledikleri performansla dikkat çeken 2007 doğumlu Bulut Uysal, 2008 doğumlu Resül Özmen ve yine 2008 doğumlu Erdem Çakır, A Takımımızla antrenmanlara çıkarak kariyerlerinde yeni bir adım attı. A Takımımıza yükselen genç yeteneklerimiz Bulut Uysal, Resül Özmen ve Erdem Çakır'ı tebrik ediyor, siyah-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

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