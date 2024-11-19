Manisa FK, 3 Genç Yetenekle A Takıma Yükseldi

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1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı. Yapılan açıklamada, "Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Manisa Futbol Kulübü Akademimiz, üretmeye ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar sayısız futbolcuyu alt yaş kategorilerde milli takımlara gönderen Manisa Futbol Kulübümüz, Akademisi'nden yetişen 3 genç yeteneği daha A Takım'a çıkardı. Elit A Ligi'nde mücadele eden U17 Takımımızda sergiledikleri performansla dikkat çeken 2007 doğumlu Bulut Uysal, 2008 doğumlu Resül Özmen ve yine 2008 doğumlu Erdem Çakır, A Takımımızla antrenmanlara çıkarak kariyerlerinde yeni bir adım attı. A Takımımıza yükselen genç yeteneklerimiz Bulut Uysal, Resül Özmen ve Erdem Çakır'ı tebrik ediyor, siyah-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.