Manisa FK, Adanaspor maçında seri yakalamak istiyor

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1'İNCİ Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, yarın Adanaspor'u ağırlayacağı maçta hem seri yakalamaya hem de taraftarı önünde ilk kez kazanmaya çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak 90 dakikayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Manisa FK, kadın ve 18 yaş altındaki taraftarların tüm iç saha maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. Elektronik bileti olan kadın ve 18 yaş altındaki Manisalılar karşılaşmayı tribünden ücretsiz takip edebilecek. Bu haftanın ardından verilecek milli araya moralli girmek isteyen Manisa FK ligde 3 maçta 4 puan topladı. Adanaspor'un ise 3 puanı bulunuyor.