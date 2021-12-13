Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 17 haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan takım, maç saatini beklemeye başladı.
Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Erhan Kara ve sakatlığı bulunan Bedirhan Altunbaş'ın dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.
Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Kaynak: AA
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