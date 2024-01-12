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Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'ı transfer etti - Son Dakika
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Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'ı transfer etti

Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de Play-Off ve Süper Lig hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendirdi. Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın, Manisa FK'ya transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Azerbaycan'da Keşla, Sumgayit, Zira ve Turan Tovuz takımlarında forma giydi. Ayrıca Azerbaycan Milli Takımı'nda da 2 maçta oynayan Sertan, 2018 yılında Keşla ile Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın\'ı transfer etti
12.01.2024 - 13:12,
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1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında Play-Off ve Süper Lig hedefini yakalamak isteyen Manisa Futbol Kulübü kadrosunu Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'la güçlendirdi. Manisa FK yönetimi transferi resmen duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce ülkesinde Keşla, Sumgayit, Zira ve Turan Tovuz takımlarında forma giydi. Azerbaycan Milli Takımı'nda da 2 maçta oynayan Sertan, kariyerinde daha önce 2018 yılında Keşla'da Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın'ı transfer etti - Son Dakika
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