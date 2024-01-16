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Manisa FK, Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i transfer etti. Hes İlaç Afyonspor'dan transfer edilen Göçmen ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Göçmen, Manisa FK formasıyla takıma katkı sağlamak için çalışacak.

Manisa FK, Bartu Göçmen\'i kadrosuna kattı
16.01.2024 - 17:59,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinde Manisa FK, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hes İlaç Afyonspor'dan transfer edilen Bartu Göçmen ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bartu Göçmen, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Her genç oyuncu gibi ben de burada çok çalışarak ve gelişerek takımıma en üst düzeyde katkı vermek istiyorum." dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan da, Bartu Göçmen'in genç ve gelecek vadeden bir isim olduğunu belirterek, "Burada gelişim göstererek daha üst seviyelere çıkacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA
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