Manisa FK, Bitexen Giresunspor'u mağlup ederek 3 puanı aldı - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Bitexen Giresunspor'u mağlup ederek 3 puanı aldı

Manisa FK, Bitexen Giresunspor\'u mağlup ederek 3 puanı aldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-0 yenerek 3 puanı aldı. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, iyi bir oyun sergilediklerini ve hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise takımının hatalar yaptığını ve gol yediklerini belirtti. Güller, genç oyuncuları geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

11.02.2024 21:45
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, iyi oynayarak 3 puanı aldıklarını söyledi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Bu maçın özelinde aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta kazandık. İyi oynadık, hak ederek kazandık. Önümüzdeki Göztepe maçına yarından itibaren daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımı buradan tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise geçen hafta Eyüpspor'a karşı aldıkları beraberliğinin ardından Manisa FK maçına daha umutlu çıktıklarını dile getirerek, "Hep pozitif yönde kalmaya, top oynamaya çalıştık ama kişisel anlamda da özellikle sol tarafta defansif anlamda önemli hatalar yaptık. Bunun karşılığında da kalemizde gol gördük." ifadelerini kullandı.

Kadrosunda oldukça fazla genç oyuncu olduğuna dikkati çeken Güller, "Bu genç oyuncularımızı geliştirmeye, oyunlarını geliştirmeye, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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