Manisa FK-Bodrum FK Maçından Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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Manisa FK-Bodrum FK Maçından Golsüz Beraberlik

Manisa FK-Bodrum FK Maçından Golsüz Beraberlik
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Teknik sorumlular maç değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa FK- Bodrum FK maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK evinde Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası iki takımın teknik sorumluları mücadeleyi değerlendirdi.

Bodrum FK Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, çok güzel bir maç olduğunu belirterek, "0-0 olduğuna bakmayın skorun. İki taraf da elinden geleni yaptı. Özellikle ilk yarı biz oyuna iyi başladık. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Ama fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu ve 0-0 sonuçlandı. Ama biz daha önceki röportajlarımızda söylediğimiz gibi çok genç bir kadromuz var. Yavaş yavaş üstüne koyarak gidiyoruz. İki haftadır gol yemedik ama gol de atamadık. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz. Biliyorsunuz son günlerde bir iki tane ön hatta transferlerimiz oldu. Onlar da hazır olduğunda, takıma girdiğinde bu gol sorununu da çözüp inşallah puan durumunda istenilen yere geleceğiz" dedi.

"Her iki takım da sahada istekli ve arzuluydu"

Manisa FK Teknik Direktörü Selman Coşkun ise, "Bugün sahamızda, taraftarımızın önünde galibiyet almak istiyorduk. Organize bir takıma karşı oynadık. Oyun disiplini yüksek bir takımdı. Özellikle ofansif anlamda, oyun prensiplerini yerine iyi getirdiğini düşündüğümüz bir rakiple oynadık. Maçı bölümlere ayırdığımızda ilk yarı, ikinci yarı, top bizdeyken, top rakipteyken, hücumdan savunmaya geçiş ve savunmadan hücuma geçiş şeklinde düşündüğümüzde özellikle ilk yarıda savunma pozisyonlarımızı kendi yarı alanımızda kalarak yaptık. Zaman zaman rakibin topla birlikte öne çıkmasına engel olamadık. Ancak ikinci yarı özelinde de savunma kurgumuzu birazcık daha öne çıkardığımızda rakibin topla birlikte blok ara, blok aralarında buluşmasını engelleyip kazandığımız toplarla da hızlı hücumlar denedik. Topa sahipken sadece kanat organizasyonları, kanat ortalarıyla değil ceza sahası içerisine farklı bölgelerden farklı oyuncularla girişler denedik ve bu şekilde pozisyonlarımız da var. İkinci yarıda golü bulabilirdik. Ciddi bir mücadele oldu. Her iki takım da sahada istekli ve arzuluydu. Coşkulu bir mücadele oldu ikinci yarı özelinde. Maçı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trendyol, Bodrum, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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