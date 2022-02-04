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Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

04.02.2022 13:45
Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Manisa'daki hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, yarın Erzurum'a hareket edecek.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı Hakan Barış ile sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

6 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Tarık Güldal yönetecek.

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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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