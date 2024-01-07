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Manisa FK, Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Manisa FK, Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i transfer etmek istiyor

Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen bir takım oluşturmak için Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i transfer etmeyi düşünüyor. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu da Manisa FK'nın teklifine sıcak bakıyor.

Manisa FK, Çaykur Rizespor\'un forveti John Mary\'i transfer etmek istiyor
07.01.2024 - 12:04,
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1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp devreyi 19 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde harekete geçti. İkinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i gündemine aldığı ifade edildi. Çaykur Rizespor'da bu sezon sadece 2 maçta görev alan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezon da Çaykur Rizespor'da top koşturan Mary, bu sene 2 maçta 1 gol attı.

Kaynak: DHA
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