Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 Yenildi

Manisa FK, Çorum FK\'ya 1-0 Yenildi

Manisa FK, 15. haftada Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Golü Burak Süleyman attı.

07.12.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Eren'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti. 0-1

16. dakikada ani gelişen Manisa FK atağında kendi sahasından aldığı topla Çorum FK ceza sahası içine kadar topla ilerleyen Fofana'nın, kaleci Hasan Hüseyin Alper'i geçerek yaptığı vuruşta savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı

30. dakikada Manisa FK'dan Birkan Yılmaz, Tunahan'ı düşürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45+5. dakikada Thomas Verheydt'in ceza sahası içinde vole vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı.

79. dakikada ani gelişen Çorum FK atağında Geraldo ceza sahası içinde kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Alperen meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Muhammed Enes Kiprit dk. 76), Gameli Awuku, Oğuz Gürbulak (Kazım Can Kahya dk. 87), Fofana (Osuji dk. 76), Ramirez Fernandez (Kaan Yurdakul dk. 69), Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Armin Hodzic, Demba Diallo (Efe Taylan Altunkara dk. 86), Kwasi Wriedt

Yedekler: Eren Karataş, Umut Erdem, Oktay Gürdal, Bulut Uysal

Teknik Sorumlu: Çağdaş Çavuş

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Kabongo Kasongo 90+3), Tunahan Ergül (Tayfun Dingil dk. 90+2), Eren Karadağ (Atakan Cangöz dk. 73), Burak Süleyman (Amar Catic dk. 37), Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 74)

Yedekler: Mahmet Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Emre Yalçınkaya, Ozan Sol, Taha İbrahim Rençber

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Burak Süleyman (dk. 13) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Birkan Yılmaz (dk. 30) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Hodzic, Gameli Awuku (Manisa FK), Tunahan Ergül, Amar Catic, Ferhat Yazgan, Kasango (Çorum FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

Trendyol, 3-sayfa, Futbol, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
23:58 ABD’den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
23:36 1 Ocak’tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!
23:16 Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye’nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 19:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.