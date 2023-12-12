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Manisa FK'da genç stoper Ayberk sakatlandı - Son Dakika
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Manisa FK'da genç stoper Ayberk sakatlandı

Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen genç stoper Ayberk, Adanaspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlandı. Ayberk'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Manisa FK\'da genç stoper Ayberk sakatlandı
12.12.2023 - 12:46,
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MANİSA, 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında darbe sonucu sakatlanan genç stoper Ayberk'in 3 ya da 4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten de yapılan açıklamada, "Adanaspor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Ayberk Karapo'nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ayberk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Manisa FK altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan beri sürekli olarak forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle anılıyordu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa FK'da genç stoper Ayberk sakatlandı - Son Dakika
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