Manisa FK'da kaleci Ömer döndü

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı. Kaleci Metin Uçar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Ankaraspor'a kiralanan Ömer'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaleci Ömer, Manisa ekibiyle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
Kaynak: DHA
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