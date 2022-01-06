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Manisa FK'da kaleci Ömer döndü - Son Dakika

Manisa FK'da kaleci Ömer döndü

06.01.2022 11:19
Manisa FK'da kaleci Ömer döndü

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı. Kaleci Metin Uçar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Ankaraspor'a kiralanan Ömer'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaleci Ömer, Manisa ekibiyle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.


- Manisa
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Ömer Kahveci, Ankaraspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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