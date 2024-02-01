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Manisa FK'da oyuncu değişiklikleri - Son Dakika
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Manisa FK'da oyuncu değişiklikleri

Manisa FK\'da oyuncu değişiklikleri

Manisa Futbol Kulübü, Ballou Tabla'nın ayrılığını duyururken, Meriton Korenica ve Mamadou Cissokho'nun ise kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Tabla, Atletico Ottawa'ya transfer olurken, Korenica FC Ballkani'ye ve Cissokho da FC Liria'ya gitti.

01.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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MANİSA,

1'inci Lig'de son olarak evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilip Play-Off yolunda yara alan Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce kadrodan elenen Ballou Tabla'yla yolların resmen ayrıldığını duyurulurken, Meriton Korenica ve Mamadou Cissokho'nun ise kiralık gönderildiği açıklandı. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Kanadalı futbolcu Tabla, ülkesinin Atletico Ottawa takımına transfer oldu.

Kosovalı kanat oyuncusu Meriton Korenica, FC Ballkani'ye, Senegalli orta saha Mamadou Cissokho da yine Kosova temsilcisi FC Liria takımına gitti. Korenica ve Cissokho'nun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Tabla bu sezon siyah-beyazlılarda 7 lig maçına çıkarken, 145 dakika süre aldı. Korenica 10 müsabakada görev yapıp sakatlanırken, geçen yıl U19 takımından profesyonel yapılan Cissokho ise 1 karşılaşmada sadece 1 dakika görev yapabildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa FK'da oyuncu değişiklikleri - Son Dakika
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