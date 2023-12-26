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Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Özköylü ile 8 maça çıkan takım, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı
26.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:37
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, Teknik Direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sezona Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kötü gidişatı durdurabilmek için 23 Ekim tarihinde Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak 25 Ekim tarihinde Osman Özköylü ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Manisa FK Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Kaynak: AA
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