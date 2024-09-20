Manisa FK'dan Fırtına Gibi Zafer - Son Dakika
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Manisa FK'dan Fırtına Gibi Zafer

Manisa FK, 6. haftada Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

20.09.2024 22:29
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan Ramirez'in ortaladığı topa uzak direkte Efe Taylan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş'in yerden ortaladığı topa ceza sahası içerisinde kaleci Alperen'den önce araya giren Mehmet Emin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

26. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

40. dakikada Fofana'nın sol kanat son çizgiden içeriye çıkardığı topa ceza sahası içerisinde Osuji, diziyle dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

57. dakikada orta alandan Ramirez'in ara pasına hareketlenen Osuji, ceza sahası içerisinde kaleci Abdulsamed'i de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-1

66. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Osuji, topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Fofana'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 5-1

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Kadir Yurdakul (Hodzic dk. 67), Efe Taylan (Osman Kahraman dk. 77), Ramirez (Muhammed Kirpit (dk. 77), Fofana (Diallo dk. 77), Osuji (Wriedt dk. 67)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Kazım Can Kahya, Umut Erdem, Birkan Yılmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Cengizhan Akgün dk. 67), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Osman Katipoğlu dk. 90), Burak Yaz (Metehan Ünal dk. 90), Mehmet Taştan (Atakan Müjde dk. 80), Nuri Aydın

Yedekler: Enes Salik, Enes Savucu, Emir Ulusoy, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Selamoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Efe Taylan (dk. 11) Fofana (dk. 26, dk. 66), Osuji (dk. 40, dk. 57 ) (Manisa FK), Mehmet Taştan (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Güneş, Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Gameli (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK'dan Fırtına Gibi Zafer - Son Dakika

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