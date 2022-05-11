Manisa FK'dan kadın ve 18 yaş altına ücretsiz maç bileti - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de 14 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçını Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı taraftara ücretsiz izleme imkanı sundu.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağımız Tuzlaspor maçını Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı taraftarlarımız 'ücretsiz' olarak izleyebilecektir. Passolig kartı olmayan kadın taraftarlarımız ile 7 yaş ve üzeri taraftarlarımızın Passolig kartı çıkarması zorunludur. Passolig kartı olmayan taraftarlarımız kartlarını, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda (8 Havuzu) bulunan Manisa FK standımızdan, Mümin Özkasap Stadı önünde bulunan gişelerden ve www.passo.com.tr adresinden çıkartabilirler. Taraftarlarımız ücretsiz bilet yüklemelerini ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda (8 Havuzu) bulunan Manisa FK standımızdan ve Mümin Özkasap Stadı önünde bulunan gişelerden yapabileceklerdir. Tüm taraftarlarımızı sezonun son maçında takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" denildi. - MANİSA