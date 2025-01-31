Manisa FK\'dan Mustafa İnan ile yollar ayrıldı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Mustafa İnan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, sezon öncesi Mustafa İnan ile 14 Ağustos 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. - MANİSA