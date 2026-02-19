Manisa FK'dan Müthiş Geri Dönüş - Son Dakika
Manisa FK\'dan Müthiş Geri Dönüş
19.02.2026 11:30
Manisa FK, Bandırmaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Play-Off hedefini güçlendirdi.

1'inci Lig'de gözünü Play-Off hattına çeviren Manisa Futbol Kulübü önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mustafa Dalcı'nın istifasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar 25'inci dakikada Kerim, 58'inci dakikada Amaral'ın attığı gollerle 2-0'lık dezavantaja sahip olsa da 60'ta Vargas'le farkı 1'e indirip 64'te golcüsü Diony ile eşitliği sağladı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Benrahou'nun güleyle öne geçen Ege temsilcisi çok kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa FK, puanını 37'ye çıkardı ve Bandırmaspor'un üzerinde yer aldı.

Mustafa Dalcı'nın gitmesinin ardından iki maçtır takımı sahaya çıkaran Antrenör Ahmet Pektaş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Geçen hafta sonu Erokspor'a şanssız bir şekilde kaybettiklerini anlatan Pektaş, "Biz büyük bir takımız, oyun gücümüz var ve büyük takımlar maç kaybetmediği için büyük olmaz. Kaybettiği maçtan sonra verdiği reaksiyonla büyük olur. Biz de ona göre hazırlandık, rakibimizi doğru analiz ettik. Şanssız goller yedik. 2-0'dan gelip bu galibiyeti almamız çok değerliydi. Oyuncularımın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette sevineceği ama çok da vaktimiz yok. Pazar günü bir maçımız daha var. Bodrum FK deplasmanına çıkacağız. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
