Manisa FK'de Teknik Direktör İstifası

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de 1-0 kaybedilen Ahlatcı Çorum FK maçından sonra istifa eden teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifası kabul edildi.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 17 puan topladı.