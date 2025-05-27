Manisa FK'de Yeni Sezon Planları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezona doğru yapılanmayla başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada, takımın ligde kalması için mücadele eden oyunculara teşekkür etti.

Oyuncuların üstün mücadelesi sayesinde lige tutunduklarını dile getiren Taşkın, yeni sezon planlamasına başladıklarını aktardı.

Transferde aceleci olmayacaklarını anlatan Taşkın, şunları belirtti:

"Transferde aceleci olmayacağız. İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet oluşturmak istiyoruz. Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Oyuncu seçimimiz genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla olacak. En önemli kriterlerimizden biri de başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım yaratmak."