Manisa FK Erciyes'te Çift Antrenman Yaptı
Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaptı.
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı.
Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamladı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 2'nci etap çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.
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