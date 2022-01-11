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Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı - Son Dakika

Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı

11.01.2022 17:38
Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Altay'ya yollarını ayıran kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i resmen kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Altay'ya yollarını ayıran kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i resmen kadrosuna dahil etti. Dün Yasin Pehlivan'ı açıklayan siyah-beyazlılar, Erhan için, "Ailemize hoş geldin" ifadesini kullandı. Son 1.5 sezonu Altay'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK ve Akhisarspor'da da top koşturdu.


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Spor Toto, Manisa, Çelenk, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK, Erhan Çelenk'le imzaladı - Son Dakika Spor


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