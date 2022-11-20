Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.
Manisa FK - Erzurumspor FK maçı sonrası Erzurumspor kafilesi duştan geç çıkan Aaron Samuel Olanare'yiMümin Özkasap Stadyumu'nda unuttu. Şok geçiren Nijeryalı forvet stadyum önündeki bir vatandaştan kendisine taksi çağırmasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Stata unutulan Olanare'yi futbolsever çocuklar uğurladı.
Son Dakika › Spor › Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti - Son Dakika