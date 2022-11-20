Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti - Son Dakika
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Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti

20.11.2022 15:14
Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti

Manisa FK - Erzurumspor FK mücadelesi sonrası Erzurum ekibi duştan geç çıkan Aaron Samuel Olanare'yi statta unuttu. Şok geçiren Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti.

Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Manisa'daki maçta şaka gibi olay! Nijeryalı forvet duşta unutuldu, vatandaşlar yardım etti

NİJERYALI FORVETİ UNUTTULAR

Manisa FK - Erzurumspor FK maçı sonrası Erzurumspor kafilesi duştan geç çıkan Aaron Samuel Olanare'yiMümin Özkasap Stadyumu'nda unuttu. Şok geçiren Nijeryalı forvet stadyum önündeki bir vatandaştan kendisine taksi çağırmasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Stata unutulan Olanare'yi futbolsever çocuklar uğurladı.

Manisa'daki maçta şaka gibi olay! Nijeryalı forvet duşta unutuldu, vatandaşlar yardım etti
Manisa'daki maçta şaka gibi olay! Nijeryalı forvet duşta unutuldu, vatandaşlar yardım etti
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'daki maçta fıkra gibi olay! Duşta unutulan Nijeryalı forvete vatandaşlar yardım etti - Son Dakika
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