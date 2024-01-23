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Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
23.01.2024 - 20:12,
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Manisa FK, 27 Ocak Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İHA
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