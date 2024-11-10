Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 ile Geçti

Spor

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Kadir, Bartu, Muhammet Ensar Akgün, Umut, Cissokho, Wriedt (Dk. 85 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz (Dk. 85 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet - Orhan, Mustafa, Yakup, Roshi (Dk. 64 Celal), Crociata, Azubuike (Dk. 64 Sefa), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray), Eren, Mamba (Dk. 55 Furkan)

GOLLER: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Cissokho, Oğuz, Umut, Hodzic, Kadir, Gameli (Manisa FK)

1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 yenilginin ardından evinde haftaya lider başlayıp 6 maçtır bileği bükülmeyen Erzurumspor FK'yı yendi, rakibini zirveden etti: 2-0. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi henüz 1'inci dakikada Muhammed Enes ve 56'ncı dakikada Wriedt'ın golleriyle kritik 3 puana uzandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 17 puana ulaşarak milli ara öncesi alt sıralardan uzaklaştı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 22 puanda kalıp zirveyi 24 puana ulaşan Bandırmaspor'a kaptırdı.

1'inci dakikada Umut'un sol kanatta çizgiye inerek kale içerisine çevirdiği topa dokunan Muhammed Enes Kiprit topu ağlara gönderdi. 1-0

İlk yarı 1-0 bitti.

56'ncı dakikada iç bölgede ceza sahasına sokulan Fofana'nın şutu direkten döndü, kale önünde Wriedt önüne düşen topu ağlara gönderip skoru ilan etti: 2-0