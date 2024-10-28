Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Osman Akarsu, Barış Çiçeksoyu
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Oktay (Dk. 86 Kazım), Bartu, Ensar, Kaan, Oğuz (Dk. 73 Muhammed), Cissokho, Fofana, Diallo (Dk. 64 Hodzic), Osuji (Dk. 73 Wriedt), Ramirez (Dk. 64 Efe)
ESENLER EROKSPOR: Ekrem - Furkan, Nzaba, Metehan, Mücahit (Dk. 84 Eşref), Jack, Laine, Faye (Dk. 89 Oğuz), Alper (Dk. 85 Ertuğrul), Pinchi (Dk. 76 Jair), Catakovic (Dk. 76 Fernandes)
GOL: Dk. 39 Alper (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Hodzic (Manisa FK), Laine, Jack (Esenler Erokspor)
1'inci Lig 10'uncu haftasının kapanış maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligde son 4 maçta 3'üncü yenilgisini alan Manisa ekibi 14 puanda kalırken, İstanbul temsilcisi 16 puana ulaştı.
7'nci dakikada Diallo'nun sağdan pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ramirez'in şutunda top sağ üst direğe çarparak auta çıktı.
39'uncu dakikada Furkan'ın ceza sahası içine havalandırdığı topu, kafasıyla savunmanın arkasına atan Catakovic'in pasında, savunma arkasına sarkan Alper, kontrol ettiği topu kale önünden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
54'üncü dakikada sağ kanatta Diallo'nun penaltı noktasına ortaladığı top, savunmanın ters vuruşunda Osuji'nin önüne düştü, Osuji'nin gelişine şutunda top yan ağlarda kaldı.
90+4'de Fofana'nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Muhammed'in kafa vuruşu top uzak direkten sekti. Direk dibinden topu çelen kaleci takımını rahatlattı.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Esenler Erokspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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