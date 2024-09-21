Manisa FK Galibiyet Serisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Manisa FK Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Manisa FK, üst sıralardaki yerini koruyarak 11 puana yükseldi.

21.09.2024 12:51
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TFF 1'inci Lig'de sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u evinde 5-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet serisi yakaladı. Geçen hafta da deplasmanda Kocaelispor'u 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar tırmanışını sürdürdü. Efe Taylan, Fofana (2) ve Osuji (2) gol şov yapan Manisa FK, toplamda 3'üncü galibiyetini alıp 11 puana yükseldi ve üst sıralardaki yerini korudu. Teknik direktör Çağdaş Çavuş iyi bir futbol oynayarak 3 puana uzandıklarını dile getirdi.

Skordan bağımsız iyi bir oyun ortaya koymak ve seyircilere iyi futbol izlettirmek istediklerini dile getiren Çavuş, "5 haftada bunu yaptık. Bu maçta rakibin durumu, yaşadıkları ve buraya geliş hikayeleri biraz daha farklı. Bu tür maçların konsantresi biraz zor olur fakat oyuncu grubum bunu çok iyi yaptı. Maç önünde de gerçekten çok konsantrelerdi. Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK Galibiyet Serisini Sürdürüyor - Son Dakika

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