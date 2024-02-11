Manisa FK, Giresunspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Topalli'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mary'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.
9. dakikada Sertan'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topu Giresunspor savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası dışında Djokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada sağ kanattan Sertan'ın ortaladığı topa Mary'nin altıpas içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Erkan güçlükle topu kornere çeldi.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Oğuz'un ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Alberk'in kafa vuruşunda kaleci Erkan, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
50. dakikada Manisaspor savunmasının hatalı pasında topu önüne alan Şahin'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Djokanovic'in son çizgiden çıkardığı topa altıpas içerisinde Mary'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0
Hakemler: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç
Manisa FK: Eren, Sertan (Bedirhan dk. 88), Sinan, Muhammet Ensar, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Kazım Can dk. 88), Topalli (Doğukan dk. 88), Kerim Frei (Burak dk. 75), Lima, Mary (Diallo dk. 75)
Yedekler: Erhan, Graovac, Furkan Mehmet, Bartu, Bekir
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Mehmet Keskin, Anıl, Fatih, Şahin (Ali Emirhan dk. 88), Talha (Ahmet Lütfü dk. 88), Enishan (Furkan Kütük dk. 63), Kasım (Furkan Arda dk. 88), Mert Han, Muhammet Turhan (Emre dk. 63)
Yedekler: Göktan, Alperen, Şenel Hami
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Djokanovic (dk. 9), Mary (dk.62) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Talha (Giresunspor), Sinan, Doğukan (Manisa FK) - MANİSA
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?