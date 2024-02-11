Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Manisa FK, Giresunspor\'u 2-0 mağlup etti

1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, Djokanovic ve Mary'nin golleriyle maçı kazandı.

11.02.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

MANİSA FK: Eren - Sertan (Dk. 88 Bedirhan), Sinan, Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Dk. 88 Kazım), Topalli (Dk. 88 Doğukan), Kerim (Dk. 75 Burak), Lima (Dk. 80 Diallo), Mary

GİRESUNSPOR: Erkan - Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Fatih, Şahin (Dk. 88 Ali), Talha (Dk. 88 Ahmet), Enishan (Dk. 63 Furkan Kütük), Kasım (dk. 88 Furkan Arda Kabaca), Mert Han, Muhammet (Dk. 63 Emre)

GOLLER: Dk. 9 Djokanovic, Dk. 62 Mary (Manisa FK)

SARI KART: Sinan, Doğukan (Manisa FK) Talha (Giresunspor)

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar 9'uncu dakikada Djokanovic ve 62'nci dakikada Mary'nin golleriyle galip geldi.

9'uncu dakikada Sinan'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Sertan'ın son çizgiden içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Gerilerden gelen Djokanovic in şutunda top çağlarla buluştu: 1-0.

Manisa FK, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

62'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Djokanovic'in pasında altıpas içerisinde Mary topla buluştu. Mary'nin şutu savunmadan sekti, dönen topa tekrar dokunan Mary meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Manisa FK maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Giresunspor, Doğukan, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement