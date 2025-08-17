Manisa FK, Hatayspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Manisa FK, Hatayspor'u 2-1 Yendi

Manisa FK, Hatayspor\'u 2-1 Yendi
17.08.2025 23:57
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Umut Erdem (Dk. 44 Ayberk Karapo), Ada İbik, Bartu Göçmen, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 78 Yunus Yüce), Adekanye (Dk. 77 Emre Akboğa), Lindseth, Burak Süleyman (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Diony (Dk. 90+1 Fırat İnal)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Engin Can Aksoy (Dk. 90 Deniz Aksoy), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 79 Ünal Emre Durmuşhan), Kilama, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo, Görkem Sağlam

Goller: Dk. 46 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 22 Cissokho (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
