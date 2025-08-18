Manisa FK, Hatayspor'u Yendi - Son Dakika
Manisa FK, Hatayspor'u Yendi

18.08.2025 14:05
Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek rejenerasyon antrenmanı yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında evinde karşılaştığı Hatayspor maçının ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u Kadir Kaan Yurdakul ve Muhammet Enes Kiprit'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Hatayspor maçının ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Hatayspor karşısında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

19 Ağustos Salı gününü izinli geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, 20 Ağustos Çarşamba günü toplanarak Trendyol 1. Lig 3. hafta mücadelesi olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
