Manisa FK Iğdır'a Konuk Olacak

Spor

MANİSA,

1'inci Lig'de Play-off potasında yer alan Manisa Futbol Kulübü milli aranın ardından yarın 9'uncu hafta maçında Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün görev yapacak. Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Çağdaş Çavuş zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Zirve yarışını sürdüreceklerini kaydeden Çavuş, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Göztepe ile hazırlık maçı da yaptık. Şu an 14 puanla Play-off potasındayız. Rakibimiz de üst sıraları hedefliyor. Biz iyi bir mücadele ile istediğimiz skoru almak için sahada olacağız" dedi.