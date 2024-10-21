Manisa FK, Iğdır'da 10 Kişiyle Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Iğdır'da 10 Kişiyle Kaybetti

Manisa FK, 1'inci Lig'de Iğdır FK'ya 1-0 yenilerek zirveye yaklaşamadı. Awuku kırmızı kart gördü.

21.10.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'de milli aranın ardından Iğdır FK'ya konuk olan Play-Off potasındaki Manisa Futbol Kulübü, zorlu deplasmandan 1-0 yenik ayrılıp zirveye yaklaşamadı. Henüz 20'nci dakikada Awuku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada yediği golle sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, bir kişi eksik kalmaları nedeniyle oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dezavantajlar yaşadıklarını belirten Çavuş, "Karttan sonra oyun planımız ister istemez değişti. Takım ikinci yarı daha kontrollü oynamaya çalıştı. Eksik olunca bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Bunu olabildiğince kapatmaya, birlikte oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Belki bir gol de bulabilirdik, oyun farklı bir yere gidebilirdi. Maçı kaybetsek de buradan kendimiz için kazanımlar çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Manisa, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Iğdır'da 10 Kişiyle Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Iğdır'da 10 Kişiyle Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.