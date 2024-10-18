Manisa FK Iğdır Deplasmanında

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında A.H. Iğdır FK'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Iğdır deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK, deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Pazar günü Iğdır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Iğdır deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Iğdır FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmada Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Hasan Erdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak. - MANİSA