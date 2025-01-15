Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla U.O. İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK - İstanbulspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?