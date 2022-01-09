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Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından

09.01.2022 17:03

- Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: "Rakip 3 defa gelip, 2 tanesini cezalandırdı ve çok anlamsız bir mağlubiyet aldık" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim hedefimiz ilk 6'nın içerisinde kalmak" Spor Toto 1.

- Manisa FK- İstanbulspor maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay:

"Rakip 3 defa gelip, 2 tanesini cezalandırdı ve çok anlamsız bir mağlubiyet aldık"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç:

"Bizim hedefimiz ilk 6'nın içerisinde kalmak"

MANİSA - Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Gerçekten maçı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama sonuçta futbol hatalar oyunu ve maçın içindeki en küçük hatanızı rakipler değerlendirdiği anda siz 1 tane yediğiniz zaman 2 tane atmak zorunda kalıyorsunuz. Maça, oyunu domine ederek, rakip üstünde özellikle 3. bölgede agresif ve tutkulu başladık. Bu anlarda pozisyon ürettik. 5-6 tane net pozisyonumuz var ve bunları değerlendirmek zorundasınız. Fakat değerlendiremeyince de rakibin oyun içerisinde hem etkisi artmış oluyor hem de siz bir yandan oyuna onları ortak etmiş oluyorsunuz. Bence bu safhada yapmamız gereken şey kendi oyunumuzun üstüne ısrarla devam etmektir. Çünkü ısrarla aynı oyunu oynadığımız zaman her rakibe karşı onlarca pozisyon bulabiliyorsunuz ve sonuçta bir şekilde o top size geliyor. Son 6 maçta özellikle lige tutunmamızı sağlayan en temel şey rakibe pozisyon vermemekti. 6 maçta 3 gol yedik ve 12 puan topladık. 2 puan ortalaması bizim için değerli. Bugün görüyoruz ki rakip 3 defa gelip, 2 tanesini cezalandırdı ve çok anlamsız bir mağlubiyet aldık. İç sahada maç kazanmanın da bir bedeli var. Enerji, istek anlamında maçlarda oyunu domine ediyoruz fakat son alandaki efektif bitiricilik konusundaki sıkıntı, oyundan bölüm bölüm kopmamıza neden oluyor. Bunu da önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz ve ben oyuncu grubumdan memnunum. Futbol en basit hataları cezalandıran bir oyun. Bugün bu maçı kaybetmememizin temel sebebi bitiricilik konusundaki eksikliğimiz ve maalesef top kaybından sonraki pozisyon hatasından kaynaklanan durumlar oldu. İkinci golde de öncesinde bir faul vardı. Sonuçta faul da olmuş olsa iyi pozisyon almış olmamız gerekiyordu. Geçmişi unutarak, bu maçtan dersler çıkartarak kendi oyun ve kültürümüzü her rakibe, her sahada, her şekilde ısrarla sürdürmeliyiz ki ben doğruları yan yana koyan takımların, insanların, grupların bir şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Grubuma da inanıyorum ve bu yolda devam edeceğim" dedi.

İstanbulspor cephesi

Bugünkü maçın ligde puan durumuna bakmadan değerlendirmek gerektiğini aktaran İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Manisa deplasmanı her takım için zordur. Manisa Futbol Kulübü'nün çok güçlü oyuncuları ve oyun formasyonları var. Kaliteli bir hocaları var. Bugün sahada da görüldü. Bu güçlü oyuncularla oyunu etkilemek istediler. Zaman zaman üstünlük sağladılar. Tabi biz de takım olarak çok güçlü bir takımız. Onların oyun formasyonuna biz de karşılık verince sahadan galibiyetle ayrılmayı bildik. Manisa Futbol Kulübü'nün puan sıralamasına bakmamamız lazım. Birçok takım için burasının zor bir deplasman olacağını düşünüyoruz. Bizim hedefimiz ilk 6'nın içerisinde kalmak. Daha yukarıya taşıyabilirsek takımımızı bu bizim için büyük mutluluk olur. Ligin sonunda da en azından Play-Off grubunda olmak istiyoruz. Onun için de bütün çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından
Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından
Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından

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İstanbulspor, Spor Toto, oyunlar, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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